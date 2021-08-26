Престиж подорван: Запад бросает сограждан в Афганистане из-за угрозы теракта

В ночь на 26 августа на подмосковном аэродроме Чкаловский приземлилось сразу четыре борта Минобороны РФ с эвакуированными из Афганистана гражданами России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Украины. Силовикам удалось вывезти из захваченного талибами (членами запрещенной в РФ террористической организации «Талибан»1*) Кабула около 500 человек.

Однако не все государства подошли к эвакуации собственных граждан столь ответственно. К примеру, места в украинском самолете, который должен был доставить из Афганистана соотечественников президента Владимира Зеленского, как выяснилось, продавались за драгоценные камни и валюту.

С западными государствами ситуация обстоит куда сложнее. Кабульский аэропорт имени Хамида Карзая по-прежнему контролируют военнослужащие США, которым боевики «дали фору» до 31 августа. Если за это время американцы не успеют вывезти своих людей и продолжат эвакуацию, талибы воспримут это, как «расширение оккупации».

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден, судя по всему, всерьез ситуацию в Афганистане не воспринимает. Демократ стал героем небольшого скандала, связанного с урезанной версией его заявления на пресс-конференции.

Global Look Press / Chris Kleponis / Keystone Press Agency

Когда журналист спросил главу Белого дома, что он собирается делать с военнослужащими, которые не успеют эвакуироваться из Кабула до 31 августа, Байден ухмыльнулся и ответил труженику пера: «ты будешь первым, кому я позвоню». Впрочем, эту фразу представители СМИ буквально прочитали по губам – помощник американского президента предусмотрительно убрал звук на записи с пресс-конференции.

Сами военные, базирующиеся в аэропорту имени Хамида Карзая, начали грузиться в самолеты 24 августа. По последней информации, в Кабуле находятся около семи тысяч американских солдат.

Global Look Press / U.S. Marines / Keystone Press Agency

Польский гамбит

По данным немецкого новостного агентства Tagesschau, Германия и Польша намерены завершить эвакуацию 26 августа. В течение дня из Кабула вылетят последние четыре самолета бундесвера, после которых рейсов в ФРГ больше не будет.

«С начала эвакуационной миссии мы смогли обеспечить безопасность в общей сложности 5193 человек. Только за вчерашний день бундесвер эвакуировал 539 человек. Мы смогли помочь многим. Мы будем продолжать эвакуацию до последней секунды», — говорится в Twitter военного ведомства.

Wir starten mit den neuen Zahlen zu #Afghanistan Insgesamt 5193 Personen konnten seit Beginn der Evakuierungsmission durch die #Bundeswehr in Sicherheit gebracht werden - allein gestern waren es 539 zu Schützende. Vielen konnten wir helfen. Wir evakuieren bis zur letzten Sekunde. pic.twitter.com/b0FRv4zCqX — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 26, 2021

Власти Польши не планируют посылать дополнительные самолеты из-за «растущей угрозы террора». Рисковать жизнями дипломатов и военных Варшава не намерена, заявил замминистра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

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Опасная зона

Австралия и Великобритания пошли еще дальше и в открытую посоветовали своим согражданам покинуть территорию международного аэропорта Кабула. Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи поделился с журналистами «очень достоверными разведданными» о том, что талибы готовят нападение на ожидающих эвакуации людей.

«В настоящее время поступают очень, очень достоверные сообщения о готовящемся нападении. <…> Те, кто хочет уехать, не должны приезжать в аэропорт Кабула. Они должны добраться в безопасное место и ждать дальнейших инструкций. Я могу только сказать, что угроза серьезна. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить тех, кто там находится. Есть все шансы, что по мере поступления дальнейших отчетов мы сможем изменить рекомендации и вновь заняться эвакуацией, но пока нет никакой гарантии этого», — сказал чиновник.

С коллегой согласился Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Глава военного ведомства признал, что Соединенное Королевство не успеет спасти всех своих граждан до 31 августа, поэтому посоветовал им бежать через Иран или Пакистан.

Телеканал France 24 передает, что с начала эвакуации 14 августа аэропорт Кабула покинуло 80 тысяч человек, но многотысячные толпы беженцев до сих пор ожидают своей очереди у закрытых ворот. Такое столпотворение – потенциальная цель для террориста-смертника, уверены афганские чиновники, и руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин с ними согласен.

Global Look Press / Victor Mancilla / Keystone Press Agency

Суровая правда, обратил внимание доцент МГИМО МИД РФ, заключается в выборе между количеством жертв. С одной стороны, западные страны могут оставить в Кабуле несколько сотен сограждан, у которых будет шанс спастись через третьи страны, с другой – всех их действительно ждет гибель, если они продолжат скапливаться у аэропорта Кабула.

«Это сложная дипломатическая задача, — подчеркнул Топорнин. — Теракт для нынешнего Кабула – это очень серьезная опасность, потому что в рядах талибов есть неконтролируемые фанатики. Для них гибель сотни афганцев не представляет никакой проблемы, совесть у них будет чиста. Эта проблема скажется на престиже государств, ведь нехорошо оставлять в беде своих сограждан или людей, которые работали на определенные структуры. Последние ощущают сейчас особую опасность».

Относительно безопасный путь сейчас – это бегство через Пакистан, считает эксперт. После того, как «ворота закроются» 31 августа, Великобритания и США попытаются вытащить оставшихся людей через своих агентов в пакистанских ВС. Добраться до границы по контролируемой талибами местности будет не так просто, но через несколько дней это будет единственным шансом спастись из Исламского Эмирата Афганистан.

* — террористическая организация, запрещенная на территории РФ

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации