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Американские врачи назвали нетипичные признаки приближающегося сердечного приступа

Американские врачи назвали нетипичные признаки приближающегося сердечного приступа

Специалисты из Гарвардской медицинской школы (США) объяснили, по каким неочевидным признакам можно спрогнозировать скорый сердечный приступ.

Большинству пациентов известен распространенный симптом, который проявляется в грудной боли. Однако о недуге могут сигнализировать и другие признаки. Таким образом, одним из них может стать сбивчивое дыхание.

Также о приближающемся сердечном приступе может говорить появившаяся слабость или головокружение. Пациенты могут испытывать тошноту или необъяснимую усталость. Кроме того, скорым проявлением недуга может считаться боль в спине или в челюсти, сообщает издание Express.

Как сообщают медики, чаще всего подобные симптомы встречаются у женщин или пожилых людей. В случае обнаружения данных признаков следует обратиться за помощью к специалисту.