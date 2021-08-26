Россиянин Андрей Калина взял золото на Паралимпиаде в плавании на 100 м брассом

Российский пловец Андрей Калина занял первое место на Паралимпийских играх в Токио.

Калина финишировал за 1 минуту 7,24 секунды. За ним приплыл представитель Испании Оскар Сальгеро Галистео с отставанием на 2,67 секунды. Третье место занял китаец Ян Гуанлун. Пятым приплыл тоже российский спортсмен Даниил Смирнов. Все участники состязались в категории SB8, где представлены лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Российский золотой медалист три раза был на паралимпийском пьедестале: в 2004, 2008 и 2021 годах, где взял три серебряные и одну бронзовую медали. Мировые первенства принесли ему девять золотых наград, а чемпионаты Европы — три.