Песков объяснил указ Путина о российских чиновниках-иностранцах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что новый указ Владимира Путина, разрешающий принимать на государственную или муниципальную службу иностранцев, рассчитан на украинцев.

«Они не могут ни связаться с кем-то на Украине, ни приехать туда, это просто чрезвычайно опасно для них. То есть де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся», — уточнил он.

Песков добавил, что документ затронет не более сотни чиновников, которые ощущают себя россиянами, но фактически имеют гражданство другой страны.

Напомним, что президент РФ подписал федеральный закон, по которому с 1 июля 2021 года все государственные и муниципальные служащие, а также военнослужащие не вправе иметь двойное гражданство.

В минувшую среду, 25 августа, глава государства подписал указ, позволяющий обладателям паспортов других стран поступать на госслужбу или муниципальную службу, если у них нет возможности отказаться от иностранного гражданства. Такие чиновники будут лишены доступа к государственной тайне.