Мировой суд Москвы повторно оштрафовал Facebook за отказ локализовать данные россиян

Решением мирового суда Москвы социальная сеть Facebook признана виновной в нарушении российского законодательства о локализации данных россиян.

Согласно решению суда, Facebook назначен штраф в размере 15 млн рублей. Социальная сеть повторно признана виновной в нарушении закона в области персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Также решение о наложении штрафов вынесено в адрес Twitter и WhatsApp. Ранее суд Москвы оштрафовал Google LLC на 3 млн рублей за аналогичное правонарушение.