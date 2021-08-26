Песков рассказал о возможности выйти из статуса иностранного агента

Действующий закон о СМИ-иноагентах предусматривает возможность выйти из этого статуса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Процедура, по его словам, занимает один год, однако пока этой возможностью никто не воспользовался. Кроме того, он не исключил, что закон об иностранных агентах может быть скорректирован, но только в том случае, если правоприменительная практика продемонстрирует такую необходимость.

"Если действительно "цех", которого касается закон, и сами законодатели, и правоприменители приходят к выводу, что эти корректировки нужны, то, конечно, они тогда возможны и необходимы", — подчеркнул Песков.

При этом признание СМИ иностранным агентом не подразумевает его закрытия или ограничения работы, отметил пресс-секретарь российского лидера. По его словам, средства массовой информации с таким статусом продолжают пользоваться всеми "положениями, правами и обязанностями", которые накладываются на него в рамках законов.