Политолог Романов: нападки на российских инструкторов в ЦАР служат геополитическим интересам Запада

Запад использует информационные вбросы против России в Центральноафриканской Республике, чтобы продвигать собственные интересы в регионе, заявил политолог Роман Романов.

Прозападное издание Foreign Policy выпустило предельно ангажированную и лживую статью, посвященную деятельности российских инструкторов в ЦАР, передает ФАН. Как часто бывает в зарубежных СМИ, материал полностью состоит из бездоказательных слухов, которые распространяют в социальных сетях.

Политический аналитик интернет-издания Politrussia Романов уверен, что участившиеся нападки на Россию и ее граждан со стороны Запада стали следствием грандиозного провала США и их союзников в Афганистане. Чтобы как-то сбить гнев собственных граждан, правительство дало указание СМИ перевести внимание на действия Москвы в Африке, выставляя их в негативном свете.

"План в том, чтобы бить по целой России, при этом выбирая за мишень какую-нибудь конкретную группу. Это и произошло с нашими инструкторами — они удобная цель", — отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что Вашингтону не нужна правда о том, что происходит в ЦАР. Ему нужна удобная информация, которая служила бы геополитическим интересам коллективного Запада. При этом политолог отметил, что даже если объект нападок западной прессы изменится, методы работы останутся те же.