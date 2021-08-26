Путин поддержал решение о строительстве памятных объектов в Беслане

Президент России Владимир Путин перед годовщиной трагедии в Беслане встретился с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Путин одобрил решение о строительстве памятных объектов, посвященных страшным событиям в бесланской школе. Помимо этого, он обещал помочь с реабилитацией и обучением пострадавших в теракте.

В первый день учебы в 2004 году к одной из школ в Беслане подъехали грузовики с вооруженными боевиками. Террористы взяли в заложники более 1000 человек, среди которых были дети и женщины. Жертв избежать не удалось, спустя два с половиной дня стражам порядка удалось освободить заложников и уничтожить боевиков.