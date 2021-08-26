Пловец Андрей Граничка принес России серебряную медаль на Играх в Токио

Российский спортсмен Андрей Граничка взял серебряную медаль на летних Паралимпийских играх в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 метров.

Андрей Граничка завершил заплыв за 2 минуты 40,92 секунды. Награда высшей пробы и мировой рекорд достались Нельсону Криспин Корсо из Колумбии (2.38,12). Бронзовая медаль оказалась у китайца Цзя Хунгуана (2.41,29).

Российский атлет является двукратным победителем и многократным призером чемпионатов мира и Европы. Кроме этого, он неоднократно становился чемпионом России по плаванию.