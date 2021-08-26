Российский пловец Владимир Сотников выиграл бронзовую медаль на Паралимпийских играх

Пловец из России Владимир Сотников стал обладателем бронзовой медали на дистанции 100 метров на спине в классе S13 на летних Паралимпийских играх в Токио.

Первое и рекордное время продемонстрировал белорус Игорь Бокий. Спортсмен сумел преодолеть дистанцию за 56,36 секунды. Вторым стал атлет Николас-Гай Турбид из Канады с показателем в 59,70 секунды.

Бронзу завоевал Владимир Сотников. Спортсмен отстал от первого места на 3,50 секунды. Таким образом, россиянин принес России 12 награду Паралимпийских игр в Токио.