Япония выразила протест России из-за грядущих учебных стрельб возле курильского острова Итуруп. Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като заявил, что проведение российских учений «неприемлемо».

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с «Политикой Сегодня» выразил уверенность, что Япония порочит себя подобными выпадами в адрес России.

«В данном случае Япония ведет себя как капризная и сошедшая с ума женщина или, если угодно, индивид», — привел метафору Баранец.

По мнению собеседника «ПС», Японии следует навсегда отказаться от претензий на Курильские острова, так как их принадлежность «зацементирована» исторически по итогам Второй мировой войны и ни о каком мирном договоре не может быть речи. Баранец полагает, что в Стране восходящего солнца наблюдается «паранойя» — японцы слишком нервно реагируют на любое действие российских властей.

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«Стоит кому-то из наших чиновников прилететь на Курилы — заявление. Стоит нам поставить лишний танк и самолет — опять заявление. Стоит провести учения — опять заявление или протест. Токио позорит себя этими заявлениями так же, как Вашингтон позорит себя тем, что каждое утро президент США, почесав, извините за выражение, мошонку, объявляет очередные санкции России», — добавил Баранец.

Проявления недовольства действиями РФ в Токио Баранец назвал «любимым политическим соусом японского правительства», который моментально «выплескивается», если речь заходит о Курилах.

При этом для РФ совершенно не имеют никакого значения «любые капризы, стоны и зубовный скрежет» японских властей. Курильские острова надежно защищены от всех возможных посягательств. Поэтому Россия спокойно проведет учения, а Токио Баранец посоветовал «залезть под свою лавку вместе с кимоно» и не вмешиваться в дела Москвы.