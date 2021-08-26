Россияне Исаев и Бартасинский завоевали две медали в плавании брассом на Паралимпиаде

Пловцы Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский стали призерами летних Паралимпийских игр, которые продолжаются в японском Токио.

Итальянец Стефано Раймонди выиграл финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом в классе SB9 в рамках летней Паралимпиады. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 5,35 секунды. Второе и третье места заняли российские пловцы Артем Исаев и Дмитрий Бартасинский.

Летние Паралимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, проходят с 24 августа по 5 сентября. Сборную России представляют 242 спортсмена. Все соревнования в рамках 16-й летней Паралимпиады проходят без зрителей.