Пушков поставил на место Украину после требований компенсации за Крым

Сенатор Алексей Пушков высмеял премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля за высказывания о "компенсациях" за Крым.

Как считает член Совета Федерации, украинские политики фантазируют о некой "магической цифре", но никакого обоснования этой сумме нет. Аналогичная ситуация складывается в вопросе международных отношений, отметил Пушков. Украина по-прежнему мечтает стать частью НАТО и Евросоюза, не задумываясь, зачем. Киев не смущает, что Великобритания покинула ЕС, а Греция в составе Евросоюза разорилась, указал сенатор.

"Все эти серьезные вопросы находятся за пределами мыслительного горизонта этой псевдоэлиты. "Пустите Дуньку в Европу!"", — иронично написал Пушков в Telegram-канале.

Ранее Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на меры Еврооюза против запуска "Северного потока — 2". Он добавил, что страна готова начать реализовывать двусторонние проекты с Германией и воплощать энергетическое партнерство, передает телеканал "360".