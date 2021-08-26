В Кремле прояснили ситуацию с указом Путина о чиновниках с двойным гражданством

Указ о возможности принимать на госслужбу лиц с гражданством других государств касается очень небольшого числа людей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал указ о чиновниках с двойным гражданством. Президент России Владимир Путин ранее подписал соответствующий документ.

"Он ориентирован на очень небольшое количество людей", — пояснил Песков в беседе с журналистами.

Речь идет о ситуации, когда лица являются гражданами РФ и устраиваются на госслужбу. Такие люди ничего не могут сделать с оставшимся у них вторым гражданством.