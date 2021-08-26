Труп пропавшей пермячки нашли расчлененным в холодильнике ее бывшего возлюбленного

Следователи обнаружили расчлененный труп пропавшей 21-летней жительницы Перми. Останки хранились в холодильнике бывшего молодого человека жертвы.

Несколько дней назад девушка ушла на прогулку с другом и не вернулась домой. Ее родители незамедлительно обратились в отдел полиции и заявили о пропаже.

Правоохранители оперативно вычислили местонахождение злоумышленника. Стражи порядка прибыли к нему в квартиру и при осмотре нашли расчлененное тело разыскиваемой девушки в холодильнике.

Пермяк признал свою вину и был задержан. В ходе проверки выяснилось, что он стоял на учете у психиатра. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства.