Песков раскрыл детали предстоящих переговоров Путина с врио главы Северной Осетии

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента раскрыл детали предстоящей встречи. По его словам, политики обсудят ситуацию в регионе.

"Дела Северной Осетии сегодня будут на повестке дня их совещания, остальное уже непубличный характер носит", — разъяснил он.

Президент России принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова 9 апреля 2021 года и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Сергея Меняйло, который с 2016 года занимал пост полпреда главы государства в Сибирском федеральном округе.