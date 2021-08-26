Песков заявил, что Россия пока не выработала позицию по беженцам из Афганистана

Россия пока не выработала окончательную позицию по приему беженцев из Афганистана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что миграционные власти и МИД России прорабатывают вопросы, которые связаны с приемом желающих покинуть Афганистан граждан. Песков прокомментировал позицию РФ относительно допустимого числа беженцев.

"Пока не сформулирована", — отметил пресс-секретарь главы государства.

Такой комментарий по Афганистану Песков дал в беседе с журналистами в четверг. Ранее в Кремле пообещали обеспечить безопасность россиян в южноазиатском государстве.