«Иосиф Виссарионович, Байкалу — ******». Сталин поддержал Зверева в битве за экологию

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Зеленые» шоумен Сергей Зверев рассказал, почему решил участвовать в избирательной кампании-2021. По его словам, на такой шаг его «вдохновил» вождь народов Иосиф Сталин. Об этом он заявил на встрече с общественниками в Красноярске.

Экологический активист напомнил, как три дня выходил на одиночные пикеты против строительства завода по производству бутилированной воды на Байкале. В один момент гордое одиночество Зверева, который, к слову, был в блестящей куртке и короне, нарушил... сам Сталин.

«“Здравствуйте, Сергей! Ну как дела?” Я говорю: “Иосиф Виссарионович, понимаете, Байкалу — ****** [конец]! Мы Байкал теряем”. Он говорит: “Расстреляйте всех!”» Я говорю: “Да понятно, но кто это будет делать?” Он сказал: “Ты молодец, уже таких людей нет. Давай топи, вариантов никаких нет”. Я ждал, может быть и Ленин подойдет ко мне, в Питере он ко мне подходил. И как-то так он меня вдохновил!» — разоткровенничался шоумен.

фото из личного архива Сергея Зверева /

Правда, районный московский суд не оценил светлых намерений подающего надежды 58-летнего политика и оштрафовал Зверева на 15 тысяч рублей за несогласованный митинг. К сожалению, в этой ситуации даже безоговорочная поддержка Сталина оказалась бессильна.

В беседе с «Политикой Сегодня» пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы VII созыва Александр Ющенко раскритиковал намерение борца за экологию использовать фигуру советского вождя в развлекательных целях.

«Поскольку он шоумен, то, наверное, к его словам я не буду серьезно относится. Сталин не для шоу, Сталин — для изучения. Для изучения нынешней ситуации, куда зашла страна. Изучение сталинского опыта полезно сейчас для восстановления страны, ее экономического возрождения. А то, что какой-то там шоумен сказал — это уже его вопросы. Я стараюсь таких людей вообще не замечать», — подчеркнул коммунист.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Выборные хлопоты

Тем не менее смелость «звезды в шоке» успела войти в анналы истории. Лидер «Зеленой альтернативы» Руслан Хвостов даже предложил певцу участвовать в партийной гонке от своей партии. Он признался, что эпатажный шоумен, яростно защищающий Байкал, «близок ему по духу».

Впрочем, уже в июне его пыл слегка поубавился. Хвостов подтвердил, что как человек Зверев ему «очень симпатичен», однако «антирейтинг» стилиста вызывает определенные опасения.

Беспризорствовал «король гламура» недолго — 7 июля он нашел себе другую альтернативу и вошел в кандидатский список от партии «Зеленые». По его собственному признанию, такое решение далось ему «непросто», и вначале он даже игнорировал просьбы сторонников участвовать в выборах.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

Теперь же Зверев не только возглавляет региональный список по Бурятии и Иркутской области, но и имеет неплохие позиции по республиканскому одномандатному округу №9. Там его основными конкурентами выступают единоросс Вячеслав Дамдинцурунов и депутат местного заксобрания от КПРФ Баир Цыренов.

«Я здесь родился и готов, насколько это в моих силах, помогать моей малой родине. Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал, как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля. Уверен, что можно и нужно эти вещи решать системно», — заявил Зверев.

Впрочем, несмотря на столь громкие заявления, певец так и не пришел на предвыборные дебаты в Бурятии, посвященные здравоохранению — за «Зеленых» отдувался региональный координатор партии Денис Илыгеев. Примечательно, что в студию телеканала «Россия 24» не явился и единоросс Дамдинцурунов. Участвовал в дискуссии лишь один из трех бурятских фаворитов — коммунист Цыренов.

Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. Кандидатами в Госдуму VIII созыва зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».