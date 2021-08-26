Часы обратного отсчета до ЧМ-2022 по волейболу запустили в десяти городах России

Торжественная церемония запуска часов обратного отсчета до начала планетарного волейбольного первенства прошла в десяти российских городах.

Одновременный запуск часов обратного отсчета до старта ЧМ-2022 по волейболу состоялся 26 августа. В Москве мероприятие прошло на Манежной площади. В нем участвовали президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко и заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров.

Кроме Москвы, ЧМ примут Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Ярославль, Казань, Уфа, Новосибирск, Красноярск и Кемерово. Чемпионат мира по волейболу пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года.