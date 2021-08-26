С благодарностью от Ленина. Как вождь революции подарил Эстонии и Латвии земли России

В 1918 году только получившие независимость Латвия и Эстония стали одними из первых стран, признавших советскую Россию, а двумя годами позже в благодарность за это получили от основателя СССР Владимира Ленина часть бывших имперских губерний на западе. Широким жестом вождя мирового пролетариата под контроль Таллина и Риги перешли ряд городов, в том числе современной Псковской области.

Это решение и спустя столетие служит предметом споров между РФ и странами Прибалтики. Портал «Русская семерка» вспомнил, как первое в мире государство рабочих и крестьян воспользовалось территориальным наследием царской России.

Тартуский мир

В 1920 году в городе Тарту (Эстония) был подписан мирный договор между РСФСР и Эстонской республикой, который официально устанавливал границу между странами и исключал взаимные притязания на некогда совместные территории и имущество. Вместе с тем обе стороны обязались не размещать войска в нейтральной полосе, общих водах, а также не пускать на свои территории третьих лиц, враждебно настроенных по отношению к союзнику.

Этот же документ подтверждал передачу Эстонии Печорского края (сегодня Печорский район Псковской области РФ), а также земель на правом берегу реки Нарва (ныне территория в Ленинградской области РФ). Они принадлежали Таллину последующие два десятка лет.

Рижский договор

Спустя полгода после заключения мирного договора с Эстонией, территориями РСФСР обогатилась и Латвия. В ходе переговоров в Риге страна добилась не только официального признания независимости, но и передачи нескольких советских районов с преобладающим латышским и эстонским населением.

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Так, в состав Латвийской Республики вошли Курляндская губерния, площадью почти 30 тысяч квадратных метров, южная часть Лифляндской и северо-западная часть Витебской губернии с городами Двинск (ныне Даугавпилс) и Режица (сегодня Резекне). Эти территории остаются в составе прибалтийской страны по сей день.

Вместе с ними под раздел вновь попала Псковская губерния. Тогда она лишилась Островского уезда (ныне одноименный район Псковской области РФ) и города Пыталово.

Волею Сталина

Перед началом Второй мировой войны Эстония и Латвия вновь присоединились к России и вошли в состав теперь уже СССР, а спустя несколько лет глава Советского Союза Иосиф Сталин решил исправить ошибку предшественника. 23 августа 1944 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР об образовании Псковской области РСФСР.

В новый регион вошли части Ленинградской и Калининской областей, а также Пыталовский район Латвийской ССР, который к тому моменту уже был населен преимущественно русскими, и район от Печор до Изборска Эстонской ССР. Последнее навсегда сместило российско-эстонскую границу к руслу реки Нарва.

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Распад СССР

В 1991 году, когда Латвия и Эстония вновь провозгласили себя независимыми государствами, у тех и у других вновь назрел вопрос о возвращении утраченных территорий. Правительства прибалтийских стран призывали Российскую Федерацию к соблюдению Рижского и Тартуского договоров, подписанных еще при Ленине.

Решить пограничный вопрос с Латвией удалось лишь спустя 16 лет. В марте 2007 года президент России Владимир Путин и премьер Латвии Айгарс Калвитис подписали документ, который окончательно закрепил положение границы там, где ее в свое время установил Сталин.

Посягательства же Эстонии продолжаются по сей день. Первая и пока что последняя попытка заключить соглашение об официальном установлении границ состоялась в 2014 году. Тогда главы МИД даже подписали договор, аналогичный латвийскому, но в законную силу он так и не вступил из-за разногласий, возникших в ходе возвращения Крыма в состав России.

Сегодня в Эстонии готовятся к избранию нового президента, которое состоится 30 августа. Один из кандидатов на пост главы государства Хенн Пыллуаас в ходе предвыборной кампании заявил, что не признает существующую границу с РФ и будет настаивать на актуализации Тартуского договора.

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В России на этот счет неоднократно заявляли, что подобный сценарий развития событий невозможен. И дело тут не только в исконно русской принадлежности городов, подаренных Лениным. Таллин сам нарушил мирный договор 1920 года, вступив в НАТО и разместив его вооружение на своей территории.

Поэтому Эстонии предстоит нелегкий выбор: продолжать членство в военном альянсе или отказаться от него, чтобы бороться за расширение территории, которое гарантировать все равно никто не собирается.