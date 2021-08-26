Посол Келин рассказал, как относятся к российским журналистам в Великобритании

Российским журналистам предоставлены ужасные условия для работы и жилья в Британии, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

По мнению Келина, российским аккредитованным журналистам в Британии приходится нелегко.

"Я хочу сказать, что условия для наших журналистов здесь ужасные. Они не могут присутствовать на многих мероприятиях, они не могут открыть счета в банках, потому что банкам даны такие инструкции", - рассказал Келин в интервью программе "HARDtalk" на телеканале "Би-би-си".

Отвечая на вопрос о решении России не продлевать визу корреспонденту "Би-би-си" в Москве, посол вспомнил, что год назад российский журналист в Британии и члены его семьи не смогли получить разрешения, а их паспорта находились у властей страны полтора года. Келин отметил, что они не могли уехать, так как паспорта отсутствовали, и не могли остаться, не имея визы. Действия Москвы в отношении британского журналиста являются ответным шагом.