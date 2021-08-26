Тюменским коммунистам досталось клюкой из-за громкой песни о Ленине

В одном из дворов Тюмени представители КПРФ проводили концерт, что не понравилось местной жительнице. Женщина попыталась прогнать организаторов шумного мероприятия, пустив в ход трость. Инцидент попал на видео.

Внимание пенсионерки привлек ведущий концерта в партийной футболке. Женщина стала кричать на него и даже ударила коммуниста клюкой по спине. Не помогли успокоить разъяренную бабушку и подоспевшие люди: она их растолкала.

Представители КПРФ серьезных травм не получили, отметив, что простили женщину и заявлений в полицию подавать не будут.

Вероятно, мероприятие КПРФ было приурочено к грядущему голосованию. В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва. За место в ГД будут бороться представители таких партий как ЛДПР, «Гражданская платформа», «Родина», «Яблоко», «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия свободы и справедливости, Партия роста, «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Единая Россия».