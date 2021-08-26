Кедми объяснил, почему Украина перестала быть государством спустя 30 лет независимости

День, когда на Украине отмечают годовщину обретения независимости, на самом деле является для этой страны Днем позора и горя.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого все украинские правительства приложили руку к тому, чтобы похоронить и сделать невозможной саму идею украинской независимости

Нынешняя Украина, по словам Якова Кедми, не является государством, так как не исполняет основные функции государства – не обеспечивает защиту и хотя бы минимальное развитие своего населения. Украина сейчас лишена власти, и при этом там зашкаливают коррупция, преступность и бедность, в результате почти треть жителей уехали из страны.

«Все, что было на Украине, все, что было создано трудом, как украинцев, так и русских, так и российского общества, на Украине уничтожено, испохаблено и перекапано. Теперь, последнее, что Украина делает, — она продает свою землю кому угодно. Ни народа, ни земли, только коррупция, власть и бесчестие», — подчеркивает израильский эксперт.

И это единственное, что могут отметить украинцы в День 30-летия обретения независимости, добавил Кедми, потому что все, что расцвело в так называемом украинском государстве – это истерический расизм и национализм.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

В заключение политолог напомнил, что Украина, как государство, ничего не подарила ни украинскому народу, ни миру, кроме позора, горя и оскорбления всего того, что некогда было украинским народом.