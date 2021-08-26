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Кедми объяснил, почему Украина перестала быть государством спустя 30 лет независимости

Кедми объяснил, почему Украина перестала быть государством спустя 30 лет независимости

День, когда на Украине отмечают годовщину обретения независимости, на самом деле является для этой страны Днем позора и горя.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, по словам которого все украинские правительства приложили руку к тому, чтобы похоронить и сделать невозможной саму идею украинской независимости

Нынешняя Украина, по словам Якова Кедми, не является государством, так как не исполняет основные функции государства – не обеспечивает защиту и хотя бы минимальное развитие своего населения. Украина сейчас лишена власти, и при этом там зашкаливают коррупция, преступность и бедность, в результате почти треть жителей уехали из страны.

«Все, что было на Украине, все, что было создано трудом, как украинцев, так и русских, так и российского общества, на Украине уничтожено, испохаблено и перекапано. Теперь, последнее, что Украина делает, — она продает свою землю кому угодно. Ни народа, ни земли, только коррупция, власть и бесчестие», — подчеркивает израильский эксперт.

И это единственное, что могут отметить украинцы в День 30-летия обретения независимости, добавил Кедми, потому что все, что расцвело в так называемом украинском государстве – это истерический расизм и национализм.

Кедми объяснил, почему Украина перестала быть государством спустя 30 лет независимости
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

В заключение политолог напомнил, что Украина, как государство, ничего не подарила ни украинскому народу, ни миру, кроме позора, горя и оскорбления всего того, что некогда было украинским народом.