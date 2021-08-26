Верховный суд отказался рассматривать иск о несправедливости трехдневного голосования

Верховный суд РФ не стал рассматривать иск члена одного из московских УИКов Василия Лабутина о конфликте многодневного голосования на предстоящих выборах с его трудовыми правами. Истец утверждал, что в течение трех дней ему и его коллегам предстоит работать минимум по 12 часов без социальных гарантий. Лабутин заверил, что столь плотный график угрожает его здоровью и даже жизни в условиях пандемии коронавируса.

Верховный суд перенаправил иск в Конституционный суд. ВС объяснил, что постановление ЦИК о проведении трехдневного голосования основываются на законе о гарантиях избирательных прав, поэтому относятся к компетенции КС.

Представитель истца, юрист Алексей Рыбин заявил, что попробует подать жалобу в рекомендованную инстанцию и будет просить вынести постановление до выборов.

Нужно отметить, что оспаривают процедуру выборов в Верховном суде без успеха не впервые. Правоведы в свою очередь напоминают о недавнем изменении правил подачи заявлений в КС.

«Сейчас заявитель должен исчерпать прочие средства защиты: по общему правилу это подразумевает необходимость пройти не одну и даже не две инстанции. Правда, у КС есть право принять дело к производству, не дожидаясь окончания всех формальностей, и такие случаи уже были, но скорее в порядке исключения», — отметила Ольга Кряжкова, доцент кафедры конституционного права.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут 17, 18 и 19 сентября. По итогу голосования россияне изберут: Государственную Думу, губернаторов в 9 субъектах федерации, а также депутатов законодательных органов в 39 регионах.