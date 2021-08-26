Подозреваемый в расправе над школьницей в Тюмени рассказал, как убил ребенка

Уроженец Сургута, задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней школьницы в Тюмени, заявил, что перед этим изнасиловал ребенка.

По словам мужчины, все произошло утром 30 июня. Находясь под действием наркотиков и алкоголя, он встретил девочку на лестнице и заманил в квартиру. Там связал ребенка скотчем, изнасиловал и задушил. Тело несколько дней пролежало у него в холодильнике, а 17 августа он отнес его в труднодоступное место на берегу озера Оброчное.

Известно, что мужчина в 2008–2011 годах проходил службу в органах внутренних дел помощником участкового уполномоченного милиции в районном отделе Нягани, был женат и воспитывал двоих детей. Сейчас они проживают в этом городе вместе с матерью. Также было установлено, что он несколько раз менял паспорт и имел долги перед банками на общую сумму более двух миллионов рублей.

Школьница пропала 30 июня, когда ушла из дома, чтобы скачать игры через безлимитный интернет. Позднее ее тело нашли возле автозаправочной станции на берегу озера. Останки были завернуты в пакет и кусок половика.