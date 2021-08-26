Лондон сообщил о готовящейся террористической атаке на аэропорт Кабула

Террористическая атака может быть совершена в районе кабульского аэропорта в ближайшие часы, сообщил заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

По его данным, теракт может произойти в очень скором времени. В связи с этим британский МИД изменил правила для путешественников и порекомендовал им покинуть аэропорт, найти безопасное место и ожидать дальнейших указаний.

Ранее представитель движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) заявил, что их боевики защищают мирных жителей за пределами воздушной гавани, и предупредил о возможных атаках со стороны ИГ1 (террористическая организация, запрещена в России).

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации