Награждение паралимпийца Асташова в Токио прошло под гимн IPC вместо Чайковского

Организаторы Паралимпийских игр в Токио перепутали музыку на награждении российского спортсмена Михаила Асташова, сообщила экс-тренер Екатерина Мохуртова.

Асташов одержал победу в ходе индивидуальной гонки на 3000 метров в классе С1. Во время награждения должен был звучать фрагмент первого концерта композитора Петра Чайковского. Однако вместо этого был включен гимн Международного паралимпийского комитета (IPC), передает РИА Новости со ссылкой на слова экс-тренера сборной Паралимпийского комитета России по велоспорту Екатерины Мухортовой.

Кроме победы в индивидуальной гонке и победы над канадским паралимпийцем Тристеном Чернове, Асташов также установил в квалификации соревнований новый мировой и паралимпийский рекорды — он преодолел заданный участок за 3 минуты 35,954 секунды.