ЛДПР открестилась от предвыборного ролика с геями

Представители ЛДПР открестились от провокационного видеоролика, который появился на просторах Telegram-каналов утром 26 августа. «Агитационная жемчужина», как представил ее один из крупнейших аналитических каналов, представляет собой полутораминутное видео с недвусмысленным намеком на нетрадиционные сексуальные отношения в рядах либерал-демократов.

Депутат Госдумы VII созыва, член ЛДПР Ярослав Нилов в комментарии «Политике Сегодня» заявил, что данный видеоролик является фейковым и не представляет интересов партии.

«Если вы, как серьезное издание, сами не понимаете, что это фейк и грязные выборные провокации, позвоните куратору ЛДПР-ТВ», — посоветовал парламентарий.

Последним оказался депутат Госдумы VII созыва Андрей Свинцов, который также опроверг причастность ЛДПР к «нетрадиционной» предвыборной агитации.

«Мы не имеем отношения к этому ролику», — подтвердил Свинцов.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В видео снялись мужчины, демонстрирующие откровенную симпатию друг к другу на фоне символики либерал-демократов. Ролик заканчивался лозунгом: «ЛДПР за разных людей и разные возможности».

Справка ПС

C 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в органы власти разного уровня, в том числе в Госдуму VIII созыва. Кандидатами в депутаты нижней палаты парламента зарегистрированы представители следующих партий: ЛДПР, «Коммунисты России», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, «Гражданская платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Родина», Российская экологическая партия «Зеленые», «Зеленая альтернатива», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия роста, «Яблоко», «Новые люди», «Единая Россия».