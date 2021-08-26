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Спрос на курьеров в России вырос летом 2021 года

Спрос на курьеров в России вырос летом 2021 года

Аналитики сервиса Headhunter узнали, что профессия курьера стала более востребованной. На это указывают результаты исследования, которое провели специалисты.

По словам аналитиков, большая часть вакансий приходится на Москву и Петербург. Этим летом количество вакансий для курьеров увеличилось в 3,3 раза. В столице страны число предложений о работе выросло на 160%. В данный момент специалисты насчитывают шесть тысяч таких объявлений.

В городе на Неве работодатели ищут три тысячи работников доставки, что на 172% выше, чем в прошлом году. Самые высокие зарплаты предлагают в Подмосковье, Санкт-Петербурге и Москве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обещал помочь москвичам в возрасте до 35 лет найти работу. Меры поддержки предусмотрены для горожан с высшим и средним профессиональным образованием, сообщили на телеканале "360".