Российский пловец Жданов завоевал вторую медаль на летней Паралимпиаде

Пловец Роман Жданов выиграл вторую медаль на летних Паралимпийских играх, которые продолжаются в Японии.

Роман Жданов 26 августа занял третье место в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем в категории S4. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 26,95 секунды. Накануне пловец выиграл золото на 50-метровке брассом в классе SB3.

Летняя Паралимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Сборную России на турнире представляют 242 спортсмена. Из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии все соревнования в рамках Паралимпиады проходят без зрителей.