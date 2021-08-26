Красноярскому полицейскому пришлось убить забредшего в поселок медведя

В поселке Белый Яр Ачинского района Красноярского края полицейскому пришлось застрелить медведя, который вышел к людям из тайги.

Животного заметили на улицах местные жители и вызвали правоохранителей. На срочный вызов выехал лейтенант Тимур Корнаухов и государственный инспектор Охотнадзора. Как сообщили в пресс-службе местного отдела полиции, предполагалось, что наряд сможет отогнать хозяина тайги в лес.

«Однако спустя несколько часов дикое животное пришло на территорию сельской школы. Участковый попытался отогнать его, но на звуковые сигналы медведь не реагировал и стал двигаться в сторону полицейского. Лейтенанту полиции в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О полиции» пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить животное», - отмечается в сообщении МО МВД "Ачинский".

Выход медведей к людям этим летом в Красноярском крае уже не первый. Так, в июле медведь напал на туристов природного парка «Ергаки».