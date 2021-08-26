Выходивший на пикеты против вакцинации коммунист умер от коронавируса в Ярославле

Скончался первый секретарь Ярославской региональной фракции Коммунистической партии Александр Воробьев, критиковавший вакцинацию вместе с другими членами партии.

Как сообщает департамент здравоохранения региона, причиной смерти парламентария стали осложнения, вызванные коронавирусом. Ему было 72 года.

"К сожалению, несмотря на все усилия специалистов госпиталя ветеранов войн, спасти Александра Воробьева не удалось. Тяжелая ковидная инфекция дала серьезные осложнения, и организм справиться с ней не смог", — говорится в сообщении депздрава.

Как сообщают местные СМИ, Воробьев не скрывал своего категорического отношения к обязательной вакцинации от коронавируса в Ярославской области наряду с другими членами КПРФ. Он неоднократно выходил на пикеты против прививок.