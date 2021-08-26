Российский разработчик РЛС модернизировал радиолокационную станцию "Дон-2Н"

Радиолокационная станция противоракетной обороны "Дон-2Н" в Подмосковье была успешно модернизирована. Об этом сообщил гендиректор концерна "РТИ Системы" Юрий Аношко.

Как рассказал глава компании — разработчика РЛС, в данный момент "Дон-2Н" проходит испытания, передает РИА Новости. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" Аношко заявил, что после усовершенствования станция получила новые функциональные возможности. По его словам, качественные и количественные характеристики уникальной РЛС были значительно улучшены, однако более подробную информацию он сообщать не стал.

Отмечается, что станция "Дон-2Н" может отслеживать малоразмерные головные части баллистических ракет на большом расстоянии. Также она способна определять траекторию боеприпасов, сопровождать и выделять головные части на фоне всего комплекса средств преодоления ПРО.