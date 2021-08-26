Бойцы ВСУ ранили военнослужащего ЛНР при обстреле в Донбассе

Военнослужащий Луганской Народной Республики получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщили в военном ведомстве ЛНР.

Бойцы ВСУ открыли огонь по селу Калиново-Борщеватое 25 августа. Обстрел производился с помощью стрелкового оружия, отметили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Ситуация обострилась весной 2021 года, когда Вооруженные силы Украины увеличили число провокаций в регионе. Бойцы ВСУ систематически стягивают военную технику к линии разграничения и осуществляют обстрелы территорий ЛНР и ДНР. Эти действия являются нарушением установленных ранее Минских соглашений и приводят к жертвам среди мирного населения.