Независимый греческий аналитик Пол Антонопулос заявил, что водная блокада Крыма не принесла Украине ожидаемых результатов. В статье для портала InfoBrics политолог указал, что киевские власти называли блокаду «благословением» для жителей полуострова, потому что она поможет приблизить «возвращение» Крыма. Однако власти Украины не предусмотрели, как их «оружие» повлияет на жизнь крымчан и действия России.

«Хотя гражданские лица действительно пострадали, это только укрепило решимость Москвы признать хронические инфраструктурные и экономические проблемы полуострова, которые Украина игнорировала с момента обретения независимости в 1991 году», — рассуждает Антонопулос.

Крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» отметил, что его коллега из Греции трезво оценивает ситуацию. Политика Киева в отношении Крыма показала свою недальновидность и «безобъективную злобу». Кроме того, попытки властей Украины блокировать полуостров только подтвердили желание крымчан вернуться в состав России.

«Помимо этого, блокада также постоянно напоминает нам насколько враждебен ныне находящийся на Украине режим и насколько он неадекватен и недоговороспособен», — подчеркнул Джаралла.

Сегодня политика украинского президента Владимира Зеленского на практике показывает, что правящие группы в стране находятся под контролем Запада. Это мешает Киеву трезво мыслить и пойти на необходимое развитие связей с Москвой, в том числе и в вопросах Крыма, указал политолог. Пока же украинские элиты только проигрывают от собственных решений.