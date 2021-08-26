В России предупредили Великобританию о последствиях новых провокаций в Черном море

Российский посол в Великобритании Андрей Келин рассказал о последствиях возможных провокаций со стороны Лондона.

Келин напомнил об эпизоде с эсминцем Defender, который вошел на три километра в территориальные воды России, однако изменил направление движения после предупредительного огня. По его словам, в следующий раз реакция будет более жесткой.

"Мы не говорили, что можем открыть по нему огонь, но в следующий раз они окажутся в намного более трудном положении, поскольку это будет уже не первый случай", — сказал он.

Посол также выразил мнение, что в текущий момент отношения между Россией и Великобританией находятся на низком уровне. Дипломатический диалог зашел в тупик, резюмировал он.