Талибы обвинили Запад в вывозе ценных людей из Афганистана

Западные страны эвакуируют из Афганистана всех людей, которые могут принести пользу республике, заявил представитель движения "Талибан" (запрещено в России) Забихулла Муджахид.

По его словам, западные государства не должны вероломно вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Сейчас они поголовно вывозят людей, которые необходимы для развития республики.

"Они не должны забирать людские ресурсы: докторов, профессоров и других людей, которые нужны нам здесь. В Америке они могут стать поварами или посудомойщиками. Это бесчеловечно", — сказал он.

Вместе с тем Муджахид добавил, что талибы не препятствуют проходу в столичный аэропорт. Все, у кого соответствующие документы, могут спокойно покинуть страну, резюмировал он.

Ранее стало известно, что четыре самолета Минобороны забрали людей из Кабула в Россию. На их борту были граждане стран-участниц ОДКБ, сообщил телеканал "360".