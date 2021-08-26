Столичные силовики раскрыли преступную схему в сфере ритуальных услуг

Сотрудники ФСБ раскрыли преступную схему, которая осуществлялась в сфере ритуальных услуг Москвы. В правонарушении участвовали и работники столичного МВД.

Силовики пресекли незаконную деятельность группировки, которая орудовала в прибыльном ритуальном бизнесе. Сотрудники спецслужб Москвы задержали пятерых участников преступной схемы, сообщает источник в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

В отношении правонарушителей было возбуждено уголовное дело по статьям 290 и 291 УК РФ ("Получение взятки", "Дача взятки"). Ключевым звеном аферы оказались полицейские из дежурных частей МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово. Стражи порядка за деньги сообщали представителям ритуальных агентств служебную информацию о смерти граждан, а коммерсанты, в свою очередь, оперативно связывались с родственниками погибших и навязывали дорогостоящие услуги.