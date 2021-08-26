Британцы назвали шутку Байдена по поводу эвакуации граждан США из Афганистана неуместной

Британские журналисты из Daily Mail посчитали неуместной шутку президента США Джо Байдена по поводу ситуации в Афганистане, где около 1500 американцев ожидают эвакуации.

Американский лидер пообещал окончательно вывести войска из Афганистана 31 августа. После этой даты пришедшие к власти талибы (члены террористической организации «Талибан»1, запрещенной на территории РФ) грозились запретить эвакуацию иностранных граждан. Такой же ультиматум боевики выдвинули и Великобритании.

Во время брифинга в Белом доме корреспондент NBC Питер Александр спросил Байдена, что он будет делать, если американцы останутся в Афганистане после 31 августа. Президент несколько секунд обдумывал неудобный вопрос журналиста, а затем выдал неоднозначную шутку.

«Вы будете первым человеком, кому я позвоню», — сказал он с улыбкой.

Некоторые зарубежные СМИ раскритиковали комментарий Байдена. К примеру, газета Daily Mail озаглавила статью об этом инциденте фразой «Сейчас что, время для острот, Джо?» и назвала хозяина Белого дома «язвительным президентом». Журналисты напомнили, что в это же самое время тысячи людей пытаются выбраться «из охваченной войной страны».

Примечательно, что в момент, когда Байден шутил, сотрудники Белого дома, по сведениям Fox News, отключили его микрофон. Республиканцы предположили, что это было сделано специально, чтобы не допустить очередного конфуза американского лидера при ответе на столь щепетильный вопрос.

Global Look Press / Sra Taylor Crul/U. S. Air

Впрочем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки поспешила оправдать высказывания Байдена, указав, что президент внимательно следит за возможными угрозами американским гражданам и проводит множество брифингов по этой теме.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит содействовать эвакуации американских граждан из Афганистана даже после крайнего срока вывода войск 31 августа. Он добавил, что власти вывезли из Кабула 4,5 тыс. соотечественников из 6 тыс., выразивших желание покинуть страну.

«Наша работа по помощи остающимся американским гражданам, независимо от того, хотят они уезжать или нет, не имеет дедлайнов… Она будет продолжаться каждый день после 31 августа», — подчеркнул Блинкен.

Накануне Байден поручил Пентагону и Госдепартаменту подготовить планы на случай изменения сроков окончания миссии США в Афганистане.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации