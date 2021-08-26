Россия потеряла одну позицию в рейтинге УЕФА

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА после победы австрийского "Зальцбурга" в ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Австрия набрала 31,050 балла в рейтинге УЕФА после состоявшихся накануне матчей Лиги чемпионов. Это позволило ей обогнать в таблице коэффициентов Россию и подняться на девятое место.

До этого выступление в еврокубках завершили два клуба из РФ — казанский "Рубин" и "Сочи". Осенью московские "Спартак" и "Локомотив" представят Россию в Лиге Европы. Действующий победитель РПЛ — петербургский "Зенит" — сыграет в Лиге чемпионов.