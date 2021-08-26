Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемому в убийстве девочки из Тюмени

Житель Тюмени, подозреваемый правоохранителями в убийстве и расчленении восьмилетней Насти Муравьевой, может отправиться за решетку пожизненно. Таково мнение адвоката, кандидата юридических наук Александра Зорина.

Пока вина 40-летнего мебельщика Виталия Бережного не доказана, его подозревают только в одном преступлении. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил СМИ, что мужчина сознался в содеянном и дает показания.

Если Фемида признает тюменца виновным, его ждет суровое наказание, заявил Зорин. Член Адвокатской палаты Москвы обратил внимание, что суд будет учитывать широкий общественный резонанс, вызванный пропажей и убийством Насти Муравьевой.

«Резонанс, конечно, не должен учитываться, но судьи обычно обращают внимание на то, что общество взволнованно. Если есть расчленение, есть квалифицирующий признак "особая жестокость". Плюс малый возраст ребенка. Это будет вторая часть статьи 105 УК РФ ["Убийство"]. Наказание от 8 до 20 лет лишения свободы, в том числе предусмотрено пожизненное лишение свободы. И есть еще за это предусматривается смертная казнь, но у нас на нее мораторий», — напомнил Александр Зорин.

Следователи будут устанавливать психическое состояние подозреваемого, добавил адвокат, чтобы исключить «проблемы с головой». Если подобное обнаружится, Виталия Бережного ждет судьба «казанского стрелка» Ильназа Галявиева.

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Впрочем, практика показывает, что маньяки-расчленители чаще всего оказываются вполне вменяемыми, посетовал Зорин. Достаточно вспомнить историка и убийцу Олега Соколова или серийного убийцу Андрея Чикатило, которых суд признал вменяемыми.

Справка ПС

Анастасия Муравьева пропала 30 июня. Спустя несколько недель ее расчлененное тело нашли в двух с половиной километрах от дома, на берегу местного озера. На Виталия Бережного правоохранители вышли по куску половика, в который было завернуто тело ребенка. У подозреваемого есть семья и дочь, 10 лет назад он работал в милиции в звании сержанта.

С 1997 года в Тюменской области пропало девять детей. Следователи не исключают, что Бережной также причастен и к другим преступлениям.