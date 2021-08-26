Синоптики предрекли россиянам теплую осень. Но не всем

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала россиянам о предстоящем потеплении в конце августа и начале сентября. Ее прогноз приводит ТАСС.

В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах ожидается повышение температуры в дневное время. Воздух прогреется до 30-35 градусов. Причиной этого синоптики называют движение воздушных потоков со стороны Средиземноморского бассейна. Повышение температуры до 30 градусов специалисты прогнозируют на курортах Крыма, Кавказа и Ставропольского края.

Ранее о погоде в сентябре россиянам сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, в большинстве регионов температура будет соответствовать климатической норме.

Похолодание ожидается в северных районах Сибири: юг Таймыра, север Красноярского края, восток Ямало-Ненецкого автономного округа. Там температура может упасть до минус 10 градусов. Для жителей Мурманской и Архангельской областей, а также Карелии сентябрь будет дождливым. А жителям Поволжья синоптики прогнозируют сухую осень.

В Москве днем температура будет колебаться от 15 до 20 градусов тепла, ночью — от 5 до 10 градусов.