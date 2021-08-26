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Сенатор Рязанский раскритиковал идею продления новогодних праздников на четыре дня

Сенатор Рязанский раскритиковал идею продления новогодних праздников на четыре дня

Первый зампредседателя Комитета по социальной политике Совета Федерации, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что в дополнительных выходных работающим пенсионерам в новогодние праздники нет «большой необходимости». По его словам, это решение повлечет за собой значительные финансовые затраты работодателей и государства.

Ранее RT сообщил, что депутат Госдумы VII созыва Евгений Федоров направил в Министерство труда РФ письмо с предложением на четыре дня продлить новогодние праздники для тех, кто вышел на заслуженный отдых, но продолжает работать. По мнению народного избранника, пенсионеров следует отправить на выходные с 27, а не 31 декабря.

«Тут надо все очень хорошо взвесить, потому что работающих пенсионеров много и в системе образования, и в системе здравоохранения. Кто их в этот момент заменит? Трудно себе представить, что это можно сделать одним росчерком пера. Я бы не спешил с такого рода инициативой», – подчеркнул сенатор.

Рязанский отметил, что процедура принятия законопроекта на федеральном уровне займет немало времени. Это потребует, в первую очередь, обсуждения вопроса в рамках трехсторонней комиссии, состоящей из представителей правительства, объединений работодателей и профсоюзов.

Сенатор Рязанский раскритиковал идею продления новогодних праздников на четыре дня
Федеральное агентство новостей  / Ольга Летягина

«Это все требует согласительных процедур, потому что в карман работодателей так просто мы не имеем права с такими решениями залезать. Естественно, из кармана государства дополнительные ресурсы тоже нужно согласовать с бюджетным процессом. Это тоже нужно включать переговорные процессы с правительством. Так что эта инициатива — она не просто инициатива, за ней достаточно серьезные идут правовые и экономические последствия», – посетовал собеседник «ПС».

Сенатор отметил, что этот вопрос значительно проще решать на местном уровне. В таком случае каждый работодатель сможет самостоятельно оценить возможность представления дополнительных выходных, исходя из «сложившейся практики» и имеющихся возможностей.

Напомним, практику продления праздничных дней в этом году уже применили в мае. Тогда по указу президента Владимира Путина четыре дня — с 4 по 7 число — объявили нерабочими с сохранением зарплаты. Таким образом, россияне получили возможность отдыхать в течение 10 дней подряд.

Сенатор Рязанский раскритиковал идею продления новогодних праздников на четыре дня
Федеральное агентство новостей  / 

Рязанский считает, что в объединении майских праздников был смысл, поскольку этот период как раз пришелся на разгар весенней посевной кампании.

«А что касается новогодних [праздников], они и так достаточно длительные. Так рассуждать, то можно продлить еще на неделю. Но еще раз говорю, это вопрос таких аналитических и переговорных позиций», – резюмировал член Совфеда.

В 2022 году новогодние каникулы в России продлятся до 9 января включительно. При этом 31 декабря, в отличие от прошлого года, по постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина тоже станет выходным днем.