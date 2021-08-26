Сенатор Рязанский раскритиковал идею продления новогодних праздников на четыре дня

Первый зампредседателя Комитета по социальной политике Совета Федерации, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский считает, что в дополнительных выходных работающим пенсионерам в новогодние праздники нет «большой необходимости». По его словам, это решение повлечет за собой значительные финансовые затраты работодателей и государства.

Ранее RT сообщил, что депутат Госдумы VII созыва Евгений Федоров направил в Министерство труда РФ письмо с предложением на четыре дня продлить новогодние праздники для тех, кто вышел на заслуженный отдых, но продолжает работать. По мнению народного избранника, пенсионеров следует отправить на выходные с 27, а не 31 декабря.

«Тут надо все очень хорошо взвесить, потому что работающих пенсионеров много и в системе образования, и в системе здравоохранения. Кто их в этот момент заменит? Трудно себе представить, что это можно сделать одним росчерком пера. Я бы не спешил с такого рода инициативой», – подчеркнул сенатор.

Рязанский отметил, что процедура принятия законопроекта на федеральном уровне займет немало времени. Это потребует, в первую очередь, обсуждения вопроса в рамках трехсторонней комиссии, состоящей из представителей правительства, объединений работодателей и профсоюзов.

Федеральное агентство новостей / Ольга Летягина

«Это все требует согласительных процедур, потому что в карман работодателей так просто мы не имеем права с такими решениями залезать. Естественно, из кармана государства дополнительные ресурсы тоже нужно согласовать с бюджетным процессом. Это тоже нужно включать переговорные процессы с правительством. Так что эта инициатива — она не просто инициатива, за ней достаточно серьезные идут правовые и экономические последствия», – посетовал собеседник «ПС».

Сенатор отметил, что этот вопрос значительно проще решать на местном уровне. В таком случае каждый работодатель сможет самостоятельно оценить возможность представления дополнительных выходных, исходя из «сложившейся практики» и имеющихся возможностей.

Напомним, практику продления праздничных дней в этом году уже применили в мае. Тогда по указу президента Владимира Путина четыре дня — с 4 по 7 число — объявили нерабочими с сохранением зарплаты. Таким образом, россияне получили возможность отдыхать в течение 10 дней подряд.

Федеральное агентство новостей /

Рязанский считает, что в объединении майских праздников был смысл, поскольку этот период как раз пришелся на разгар весенней посевной кампании.

«А что касается новогодних [праздников], они и так достаточно длительные. Так рассуждать, то можно продлить еще на неделю. Но еще раз говорю, это вопрос таких аналитических и переговорных позиций», – резюмировал член Совфеда.

В 2022 году новогодние каникулы в России продлятся до 9 января включительно. При этом 31 декабря, в отличие от прошлого года, по постановлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина тоже станет выходным днем.