В России испытывают новую парашютную систему для десантирования водолазов

Новейшую парашютную систему для десантирования военных водолазов в полной экипировке на водную поверхность испытывают в России.

В пресс-службе холдинга "Технодинамика" рассказали ТАСС, что новая система дает возможность десантнику в спецснаряжении быстро и безопасно освободиться от парашюта, чтобы приступить к выполнению боевых задач под водой.

"В настоящее время новинка проходит финальный этап исследовательских испытаний", — говорится в сообщении.

По словам разработчиков, в конструкции парашюта предусмотрена возможность крепления грузовой обвязки для доставки к месту назначения габаритного оборудования, в том числе водолазного буксировщика.