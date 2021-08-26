Российские университеты объявили дополнительный набор абитуриентов

Высшие учебные заведения в России объявили дополнительный набор. Абитуриенты могут попасть не только на платные, но и на бюджетные места.

Ведущие российские вузы объявили о дополнительном наборе абитуриентов. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ". Отмечается, что в число таких заведений вошли МГУ, СевГУ, ИГУ и другие.

По мнению экспертов в области образования, подобное явление может быть обусловлено особенностями проведения приемной кампании в 2021 году. Так, в этом году была отменена вторая волна зачисления.