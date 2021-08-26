Российский велогонщик Асташов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх

Золото в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх завоевал россиянин Михаил Асташов.

Велогонщик из РФ установил мировой рекорд, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. В финальном заезде Асташов на круг опередил канадца Тристена Чернова. Спортсмену 32 года, ранее он стал серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Также Михаил был победителем Кубка мира и чемпионатов России.

Асташов принес четвертое золото в копилку РФ на Паралимпиаде. Страна занимает третье место в медальном зачете. На счету спортсменов также одна серебряная и две бронзовые награды.