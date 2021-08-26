США закроют проект "Украина", когда потеряют к нему интерес. Об этом высказался исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Журналист в интервью изданию "Украина.ру" указал на два тревожных для Киева сигнала. Вывод войск США из Афганистана повлек за собой опасения насчет возможного предательства Вашингтона в отношении Киева. С другой стороны, отмечает Вышинский, было заявление американского экс-госсекретаря Кондолизы Райс. Дипломат подчеркнула, что необходимо дать сигнал Украине.

Аналитик напомнил о приходе бывшего президента США Дональда Трампа к власти. На Украине тогда опасались некой большой сделки, которую могут заключить Вашингтон и Москва, а обязательства по украинской стороне будут частью договоренностей.

Однако история показала, что у США нет никаких моральных обязательств, поделился журналист. Вашингтон обладает только рациональными соображениями.

Газопровод "Северный поток — 2" уже стал большим предательством и тревожным звонком, подчеркивает Вышинский. Второй сигнал — ситуация в Афганистане. США будут пользоваться проектом "Украина", пока он нужен им как "анти-Россия", заключил журналист.

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех ранее обвинил США в падении правительства страны, сообщает телеканал "360". Политик подчеркнул, что причина заключается в давлении Вашингтона на Кабул.