Москвичам до 35 лет предоставят меры поддержки молодежи

Жителям Москвы в возрасте до 35 лет (ранее — до 30 лет) станут доступны те же меры поддержки, что и для молодежи. Соответствующее постановление одобрил мэр столицы Сергей Собянин.

Молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, которые испытывают трудности с поиском трудоустройства, смогут рассчитывать на получение временной работы. Эта мера распространяется на выпускников высших и средних учреждений профессионального образования.

Также горожане смогут принять участие в специальных программах молодежной практики при наличии профессионального образования. У гражданина должен отсутствовать опыт работы по специальности в течение года после окончания обучения.