Шойгу заявил, что боевые роботы присоединятся к военным учениям "Запад-2021"

Боевые робототехнические комплексы примут участие в стратегических учениях "Запад-2021", заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Маневры "Запад-2021" состоятся в сентябре. Министр во время форума "Армия-2021" анонсировал участие боевых роботов в тренировках военных.

"Я думаю, что на учениях "Запад-2021" вы, конечно, увидите (роботов. — Прим. ред.)] не один и не два", — цитирует Шойгу телеканал "Звезда".

Эти комплексы уже вышли на промышленное производство, выпущены десятки единиц, добавил он. По словам министра, следующим шагом является урегулирование вопросов с ударными беспилотниками.