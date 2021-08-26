Депутат Федоров предложил продлить новогодние каникулы работающим пенсионерам на 4 дня

Новогодние каникулы могут продлить на четыре дня работающим пенсионерам. С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров.

Парламентарий направил обращение на имя главы Минтруда Антона Котякова, в котором отметил необходимость увеличения срока новогодних каникул для работающих пенсионеров на фоне пандемии коронавируса.

В целях поддержки данной категории граждан Федоров призвал рассмотреть возможность расширения выходных дней в предстоящие праздники с 27 декабря 2021 года до 9 января 2022 года.